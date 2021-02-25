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الخميس 25 فبراير 2021 الموافق 13 رجب 1442
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري

مصر

«الري»: إزالة 673 ألف طن مخلفات تطهير الترع في 16 محافظة

الخميس 25/فبراير/2021 - 11:14 ص
إزالة مخلفات
إزالة مخلفات
وائل القمحاوى
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بدأت الإدارات المركزية للموارد المائية والري بالمحافظات، تنفيذ خطة التخلص الآمن من نواتج التطهير والتكريك والقمامة والمخلفات على جانبي الترع والمصارف، بالتزامن مع المشروع القومى لتأهيل الترع، وبناء على تكليفات رئيس الوزراء وما تم في اجتماع وزراء الرى والتنمية المحلية والزراعة والتضامن الاجتماعى ومحافظ البحيرة منذ أيام.

وقامت الإدارة  المركزية للموارد المائية والري بمحافظة البحيرة، الخميس، بتفعيل منظومة نقل نواتج التطهير من على الترع والمصارف والتخلص من النفايات والقمامة بمعرفة الجمعيات الأهلية، ومنها ترعة الضاهري الشرقي التي تم اختيارها كعينة لتفعيل المنظومة عليها (بطول 9 كيلو مترات وتخدم زمام 3750 فدانا بمركز إيتاي البارود بالبحيرة، كما تم معاينة المدخل الثانى لمركز ومدينة شبراخيت وأعمال تطهير ترعة محلة بشر بطول منفذ حتى اليوم بلغ 600 متر من فم الترعة).

يأتى ذلك تفعيلا لبروتوكول التعاون الموقع بين وزارتي التنمية المحلية والري لإزالة مخلفات نواتج التطهير، والتنسيق بين الوزاراتين ووزارة البيئة في هذا الشأن، حيث تم تكليف المحافظات بتحديد مواقع للتخلص الآمن من تراكمات الترع والمصارف بالمحافظات، وتم رفع تراكمات من على المجاري المائية قدرت بحوالي 673 ألف طن في 16 محافظة، وتم اتخاذ محافظة البحيرة نموذج لمنظومة التعامل مع نواتج تطهير الترع والمصارف والتصرف فيها ليبدأ التنفيذ فيها ثم التعميم على باقي محافظات الجمهورية.

كما تشارك الجمعيات الأهلية التي تعمل في مجال جمع ونقل ومعالجة القمامة والمخلفات  فى المنظومة بالقرى المستهدفة بالمحافظة كنموذج ودعم المبادرات الشبابية فى هذا الشأن للتخلص الآمن من القمامة ومخلفات الترع والمصارف ونواتج التطهير.

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