حملات تموينية على الأسواق والمحال التجارية بسيوة

تمكنت مديرية تموين مطروح، من خلال حملة تموينية على الأسواق والمحال التجارية بقطاع غرب (مركز ومدينة سيوة)، بالتنسيق مع قسم مباحث التموين من ضبط 15 مخالفة تموينية.جاء ذلك تنفيذا لتوجيهات اللواء خالد شعيب محافظ مطروح باستمرار متابعة الحالة التموينية وإحكام الرقابة على الأسواق والمحال التجارية وعمل المنشآت التموينية وما يتم تقديمه للمواطنين وضبط أي مخالفات واتخاذ كافة الاجراءات القانونية ضد مرتكبي هذه المخالفات.وأوضح حسن الشيبانى مدير عام تموين مطروح أنه تم ضبط 15 مخالفة تموينية منها 3 مخالفات مخابز لإنتاج خبز غير مطابق للمواصفات ومخالفة إنتاج خبز ناقص الوزن، ومخالفتين عدم نظافة أدوات العجن والرغف المستخدمة بالمخبز ومخالفتين عدم الإعلان عن مواعيد التشغيل، و3 مخالفات بيع سجائر بأزيد من السعر الرسمي، و4 مخالفات عدم الإعلان عن أسعار البضائع المعروضة للبيع.وأكد أنه بالتعاون مع قسم شرطة سيوة تم فحص 3345 قاروصة سجائر مجهولة المصدر، مشيرا إلى أنه تم قيد المحاضر بقسم شرطة سيوة، والعرض على النيابة العامة للنظر والتصرف.