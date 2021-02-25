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الخميس 25 فبراير 2021 الموافق 13 رجب 1442
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري

محافظات

مجلس جامعة بني سويف يوافق على توقيع بروتوكول مع المجلس القومي للمرأة

الخميس 25/فبراير/2021 - 11:13 ص
جامعة بني سويف
جامعة بني سويف
بنى سويف - محمد حفيظ
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وافق مجلس جامعة بني سويف على توقيع بروتوكول تعاون بين الجامعة والمجلس القومي للمرأة في جلسته رقم (193)، وذلك بحضور نواب رئيس الجامعة وعمداء الكليات وأعضاء المجلس.

وقال الدكتور منصور حسن، إن البروتوكول سيشتمل على دعم وحدة مناهضة العنف ضد المرأة لتتولى تنمية وتدريب العاملين والطلاب وأعضاء هيئة التدريس على موضوعات ومفاهيم أشكال وآليات مناهضة العنف ضد المرأة، وإعداد وتنمية كوادر بشرية متميزة في هذا المجال وتقديم الدعم العلمي والاجتماعي والقانوني، وإعداد البحوث والدراسات والمسابقات العلمية والأنشطة الفنية المتعلقة بمجال حماية المرأة من كافة أشكال العنف وتنميتها في كافة المجالات الاقتصادية والاجتماعية والبيئية بما يتماشى مع تحقيق أهداف التنمية المستدامة 2030.

وأكد رئيس الجامعة أن البروتوكول سيشمل المساهمة في تجهيز وحدة الاستجابة الطبية للتعامل مع السيدات المعنفات في المستشفى الجامعي، وتقديم الدعم الفني للدورات التدريبية لبناء القدرات لمقدمي الخدمات الصحية في مجال العنف ضد المرأة.

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