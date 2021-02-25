رئيس وزراء أرمينيا يتهم الجيش بمحاولة الانقلاب

اتهم رئيس الوزراء ارمينيا، اليوم الخميس، الجيش، بمحاولة انقلاب عسري وفق لما أوردته وكالة إنترفاكس للأنباء أن القوات المسلحة في أرمينيا طالبت في بيان، اليوم الخميس، باستقالة رئيس الوزراء نيكول باشينيان وحكومته.ودعا باشينيان في بيان نشرته محطات تلفزة أنصاره للتجمع أمام مقر الحكومة.وتظاهر الآلاف في العاصمة الأرمينية "يريفان"، الثلاثاء الماضي، للمطالبة باستقالة رئيس وزراء البلاد، نيكول باشينيان، على خلفية اتفاق وقف إطلاق النار الذي وقعه مع أذربيجان لإنهاء القتال الأخير بين الجانبين.