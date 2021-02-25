حملات على الأسواق ومصانع الأغذية لمواجهة بيع السلع المخالفة بالغربية

وجه الدكتور عبد الناصر حميدة وكيل وزارة الصحة بالغربية، الدكتوره فاطمة يوسف مديرة إدارة الأغذية، بتشكيل حملة مكبرة من إدارة مراقبة الأغذية يقودها الشناوي نجم مراقب عام الأغذية.وذلك لتشديد الرقابة على المعروض من السلع الغذائية والتأكد من إستيفاء الاشتراطات الصحية ومطابقتها للمواصفات وسحب عينات منها وإرسالها للمعامل للفحص لاتخاذ الإجراءات القانونية نحو العينات غير المطابقة وكذلك الرقابة على العاملين بالمصانع الغذائية لمتابعة إلتزامهم بالممارسات الصحية السليمة أثناء تداول الأغذية.أسفرت الحملة عن المرور على ١٣ منشآت من أماكن بيع وتداول الأغذية بقرى ومدن محافظة الغربية بالتنسيق مع مباحث التموين، وذلك تنفيذا لتعليمات هيئة الرقابة الإدارية، فقد تم ضبط ٦٣ طنا و٧٦٢ كيلو أغذية متنوعة لتغيرهم فى الخواص الطبيعية وتم تحرير ٢٦ محاضرا لنقص الاشتراطات الصحية، وسحب ٣٩ عينة من الأغذية المتنوعة لتحليلها والتأكد من سلامتها وتم اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة.أكد الدكتور طارق رحمي محافظ الغربية على تكثيف الحملات الرقابية على الأسواق لمواجهة بيع السلع الغذائية المنتهية الصلاحية ورفع درجة الإستعداد لتلقى البلاغات اليومية ومتابعة الإجراءات الوقائية على وجه السرعة، وذلك بالتزامن مع حلول شهر رمضان الكريم.