«قوى عاملة الوادي الجديد»: التفتيش على 269 منشأة خلال يناير

قال أحمد حسين طليب، مدير مديرية القوى العاملة بمحافظة الوادي الجديد، إن المديرية فتشت خلال شهر يناير الماضي، على 269 منشأة، دوري وحملات، وأسفر عن عدم وجود مخالفات عمالية، وفى مجال السلامة والصحة المهنية قامت بالتفتيش على 43 منشأة، وإعادة التفتيش على 68، والقيام بـ 2 حملة تفتيشية، وعمل 12 قياسات ميدانية.وأوضح مدير المديرية، في بيان اليوم الخميس، أنه في مجال التدريب المهني، تم الانتهاء من دورتين تدريبيتين لـ 25 متدربًا على مهنة كهرباء التوصيلات، ومهنة لحام الكهرباء، كما تم الانتهاء من تنفيذ دورة تدريبية لـ 12 متدربة من الفتيات على مهنة التفصيل والخياطة، ودورة تدريبية لـ 10 متدربين على مهنة السباكة الصحية، ودورة أخري لـ 10 متدربين على مهنة كهربائى التوصيلات، فضلًا عن البدء في دورتان تدريبيتان على مهنتى التفصيل والحياكة لـ 12 متدربة، وكهربائى التوصيلات لـ 12 متدربًا، بالوحدة المتنقلة بقرى المنيرة ضمن مبادرة القيادة السياسية "حياة كريمة" في إطار مبادرة وزارة القوي العاملة "مهنتك مستقبلك".وفي مجال التفتيش على المنشآت للتأكد تطبيق كافة الإجراءات الاحترازية للوقاية من انتشار فيروس كورونا المستجد، تم متابعة 200 منشأة من المنشآت ذات الكثافة العمالية من خلال مكاتب السلامة والصحة المهنية التفتيش العمالي.