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الخميس 25 فبراير 2021 الموافق 13 رجب 1442
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري

مصر

القوى العاملة: تعيين 27 شابا بالقطاع الخاص والاستثماري في الوادي الجديد

الخميس 25/فبراير/2021 - 11:08 ص
سعفان
سعفان
دعاء جابر
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قامت مديرية القوى العاملة بمحافظة الوادي الجديد بتعيين 27 شابا، بمنشآت القطاع الخاص والاستثماري، منهم شابًا من ذوى الهمم العزيمة من خلال شهادات القيد المرتدة "كعب العمل"، من مكاتب التشغيل التابعة للمديرية، فضلا عن تسجيل 213 من راغبى العمل، وذلك خلال شهر يناير الماضي.

وأعلن محمد سعفان وزير القوى العاملة، أن المديرية قامت باستخراج 25 شهادة قياس مستوى المهارة، ورخصة مزاولة المهنة، مشيرا إلى أنه في مجال علاقات العمل تلقت 14 شكاوى مطالب عمالية، تم تسوية 5 شكاوي منها، وتم إحالة اثنين منها للمحكمة العمالية، فضلا عن 7 شكاوي ما زالت تحت البحث والدراسة.

ولفت الوزير إلى أنه فى مجال رعاية العمالة غير المنتظمة اجتماعيًا وصحيًا قامت المديرية بصرف منحًا لتلك الفئة بلغت 32 ألف جنيه لـ 15 عاملًا من المسجلين بالإدارة.

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