باكستان: سريلانكا تعد شريكًا قويًا لإسلام آباد

قال رئيس الوزراء الباكستاني، عمران خان، إن سريلانكا تعد شريكا قويا لبلاده، وذلك عقب الزيارة التي قام بها لكولومبو واستغرقت يومين.وأعرب خان- وفقا لراديو باكستان، اليوم الخميس- عن شكره لقيادة وشعب سريلانكا على الاستقبال الحار وكرم الضيافة خلال زيارته الأخيرة، مشيرا إلى أن العلاقات الباكستانية- السريلانكية تنمو بطريقة مشرفة من أجل مزيد من التوسع.وكان رئيس الوزراء الباكستاني قد قام، أمس الأول الثلاثاء، بزيارة إلى كولومبو تلبية لدعوة من نظيره السريلانكي، "ماهيندا راجاباكسا"، حيث رافقه وفد رفيع المستوى يضم أعضاء مجلس الوزراء وكبار المسئولين.