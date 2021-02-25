موعد إجازة شم النسيم 2021.. ومظاهر الاحتفال به

يدير الكثير من الموظفين والعاملين بالهيكل الإداري للدولة محرك البحث العالمي جوجل لمعرفة موعد إجازة شم النسيم 2021 في مصر الذي يعد من أبرز الأعياد الفرعونية القديمة التي مازال تحظى بأهمية كبيرة إلى يومنا هذا، لذلك يستعرض الدستور من خلال هذا التقرير موعد الاحتفال به هذا العام وطقوس الاحتفال به .

ما هو إجازة شم النسيم 2021 ؟





يصادف هذا العام الاحتفال بشم النسيم أيام شهر رمضان المبارك، حيث يتم الاحتفال به في يوم الاثنين 3 مايو فيما يبدأ الشهر الكريم يوم 13 أبريل المقبل، لذلك لن نجد مظاهر وطقوس الاحتفال به المعتادة من إحضار المأكولات البحرية والخروج إلى المتنزهات وضفاف النيل وذلك كما كان يحتفل به القدماء المصريين حيث سيتوافق مع بداية فصل الربيع وبدء اعتدال الجو وتفتح الزهور والنباتات، بل سيغلب عليه طقوس الاحتفال بالشهر الكريم من موائد الرحمن وتزين الشوراع الحلويات الرمضانية وطقوس العبادة والتقرب إلى الله سبحانه وتعالى.





الاحتفال بشم النسيم في مصر وسط أجواء كورونا





لم يحتفل المصريين بأجواء شم النسيم في العام الماضي أيضا، نظرا لوجود العزل المنزلي الذي فرضه فيروس كورونا المستجد كوفيد 19 على المواطنين، حيث فرضت الحكومة حظرا على حركة سير المواطنين في الشوارع وإغلاق الحدائق العامة والمتنزهات لعدم استقبال الراغبين في الاحتفال باستقبال الربيع كما هو المعتاد، كإجراء احترازي لمنع انتشار الفيروس القاتل بين المواطنين الذي ينتشر بسرعة فائقة خلال فترة زمنية وجيزة عن طريق لمس الأسطح المحتوية على الفيروس ووضعها على الأنف أو الفم و من ثم اختراق الجهاز التنفسي.





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