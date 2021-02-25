إحالة متهم بسرقة سيارة فى القاهرة للمحاكمة

قررت النيابة العامة، إحالة متهم بسرقة سيارة بقصد مساومة مالكها لإعادتها نظير مبلغ مالي للمحاكمة العاجلة.كانت الأجهزة الأمنية لمباحث القاهرة بإشراف اللواء نبيل سليم، مدير الإدارة، قد تمكنت من ضبط المتهم ويعمل سائقًا، حال استقلاله إحدى السيارات المُبلغ بسرقتها، وبمواجهته اعترف بتمكنه من الاستيلاء عليها عقب العثور على مفتاح التشغيل الخاص بها، بقصد مساومة مالكها لإعادتها نظير مبلغ مالي، وباستدعاء مالكة السيارة تعرفت عليها واتهمته بالسرقة، وتم تحرير المحضر اللازم وتولت النيابة التحقيق.