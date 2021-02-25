الأرثوذكسية تحتفل بذكرى رحيل القديس ميلاتيوس المعترف بطريرك إنطاكية

تحتفل الكنيسة القبطية الأرثوذكسية، اليوم؛ بذكرى رحيل القديس ميلاتيوس المعترف بطريرك إنطاكية.ووفقا لكتاب السنكسار الكنسي: في مثل هذا اليوم من سنة 381 م تنيح القديس ميلاتيوس المعترف بطريرك إنطاكية.وتابع: وقد رسم سنة 357 م أسقفا علي سبسطية ولخشونة شعبها تركها وانفرد قرب مدينة حلب بالشام، وفي سنة 360 م انتخبوه بطريركا على إنطاكية في ايام قسطنديوس بن قسطنطين الكبير كان رجلا فاضلا عالما وديعا محبوبا من الجميع.وواصل: فلما دخل مدينة إنطاكية ظل ثلاثين يوما وهو يقاوم الأريوسيين ويبعدهم عن الكنائس فلما سمع الملك بذلك نفاه في نفس السنة التي ارتقى فيها البطريركية، فاجتمع عظماء إنطاكية والأساقفة والكهنة وكتبوا للملك يطلبون رجوع القديس، فأعاده إليهم حياء منهم، ولكنه لما عاد سنة 362 م لم يكف عن مقاومة الأريوسيين، وحرمهم وكل من يقول بقولهم مبينا لهم أخطاءهم وموضحا لهم بتجديفهم، معلنا وكارزا ومثبتا إن الابن من جوهر الآب مساو له في الجوهر والربوبية.وتابع: فعاد أشياع اريوس ووشوا به لدى الملك فنفاه مرة ثانية إلى بلاد أبعد من التي نفي إليها أولا، وعند وصوله إلى منفاه سمع به الأساقفة والأباء المنفيون من مختلف البلدان، فاجتمعوا به وأقاموا معا أما هو فلم يفتر عن التعليم وتفسير معاني الكتب الغامضة.