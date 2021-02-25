«الضرائب»: حريصون على حل مشكلات كل أطراف المجتمع الضريبي

أكد رضا عبد القادر، رئيس مصلحة الضرائب المصرية، حرص المصلحة على التواصل مع كافة أطراف المجتمع الضريبي وحل مشكلاتهم ونشر الوعي الضريبي لديهم، ومن ثم تهتم المصلحة بمد جسور التواصل مع مختلف الفئات وخاصة المرشدين السياحيين الذين يعدون سفراء للوطن في الداخل، ويساهمون في تحسين الصورة الذهنية للدولة لدى كافة شعوب العالم، مشيرًا إلى أن المصلحة قد قامت بعقد بروتوكول تعاون مع النقابة العامة للمرشدين السياحيين وغرفة شركات ووكالات السفر والسياحة لحل كافة المشكلات ونشر الوعي الضريبي من خلال عقد سلسلة ندوات توعية ضريبية، وتوضيح ما لهم من حقوق وما عليهم من إلتزامات وفقا للقوانين الضريبية المختلفة.وأوضح عبد القادر، أن الهدف الرئيسي من مشروعات التطوير والميكنة التي تشهدها مصلحة الضرائب المصرية هو التيسير على الممولين وتبسيط كافة الإجراءات الضريبية أمامهم وتغيير الصورة الذهنية لمصلحة الضرائب من مصلحة جباية إلى مصلحة تسعى لتقديم أفضل الخدمات المميكنة للممولين لتشجيع الالتزام الطوعي، ولقد شهدت المصلحة العديد من محاور التطوير بداية من هندسة وتوحيد الإجراءات الضريبية لكافة أنواع الضرائب وكذلك العمل على محور التشريعات من خلال صدور قانون الإجراءات الضريبية الموحدة الذي يدعم ذلك التطوير والميكنة والتحول الرقمي، وكذلك تم العمل على محور تحسين البنية التحتية وتحديث وتطوير أماكن العمل وبالفعل هناك العديد من المباني في محافظات مختلفة قد شهدت هذا التطوير مثل دمياط وبورسعيد والسويس وغيرها، هذا بالإضافة إلى الاهتمام بالعنصر البشري من خلال تدريبه وتطوير المهارات لديه وخاصة فيما يتعلق بالتعامل مع الميكنة التي تشهدها المصلحة بالإضافة إلى العمل على وضع هيكل تنظيمي جديد وموحد.ومن جهته، أشاد حسن نحلة، نقيب المرشدين السياحيين، بالجهود التي تبذلها مصلحة الضرائب المصرية لنشر الوعي الضريبي لدى المرشدين الساحيين وتذليل العقبات أمامهم وتدريبهم على كيفية التسجيل في المنظومة الإلكترونية وتقديم إقراراتهم الضريبية إلكترونيًا بما يتوافق مع التطبيق الصحيح للقانون، لتشجيعهم على توطيد جسور الثقة بين المرشدين السياحيين ومصلحة الضرائب، لما في ذلك من عوائد إيجابية كبيرة على تنمية الاقتصاد الوطني.جاء ذلك خلال الندوة التي نظمتها مصلحة الضرائب المصرية بالتعاون مع نقابة المرشدين السياحيين بعنوان منظومة الإقرارات الإلكترونية للأشخاص الطبيعيين والاعتباريين، ومنظومة الفاتورة الإلكترونية، والتي تأتي ضمن سلسلة ندوات توعية تعقدها المصلحة بالتعاون مع النقابة، وبحضور أشرف الإدفاوي، مدير عام المكتب الفنى لقطاع المعلومات، والدكتور محسن الجيار، مدير إدارة مساعدة المسجلين، وعدد من أعضاء النقابة.وقام أشرف الإدفاوي، مدير عام المكتب الفني لقطاع المعلومات، بشرح خطوات التسجيل على المنظومة، قائلًا إن الممول يقوم بالدخول على موقع مصلحة الضرائب المصرية http:www.incometax.gov.eg، ثم يقوم الممول بالدخول على المنظومة من خلال الموقع http:eservice.incometax.gov.egetaxثم يقوم باختيار التسجيل كممول واختيار طريقة التسجيل عن طريق إدخال البيانات يدويا من خلال كتابة رقم التسجيل الضريبي الموحد واسم المستخدم الذي يفترضه النظام وهو (0- رقم التسجيل)، ولكن يمكن الممول أن يغيره إلى أي اسم أخر ثم يقوم بإدخال كلمة المرور، بحيث يكون عدد عناصر كلمة المرور 8 عناصر على الأقل وبعد ذلك يقوم بإعادة كلمة المرور.وأوضح "الإدفاوي" أن الفرق بين الشخص الطبيعي والشخص الاعتباري هو اشتراط الرقم القومي للشخص الطبيعي، ثم يقوم الممول باختيار الكيان القانوني سواء كان طبيعي أو اعتباري ويختار ما بين "هل أنت جهة خصم وتحصيل تحت حساب الضريبة أم لا؟، وهل يمتلك ضريبة قيمة مضافة أم لا، وهل لديه سلع جدول أم لا؟".وأشار الإدفاوي إلى أنه بعد ذلك يقوم الممول بملء بيانات الممول سواء اختار نفسه كمول او من ينوب عنه وفي حاله اختيار من ينوب عنه، ثم تظهر شاشه لإدخال بيانات الوكيل ثم يقوم بإدخال بيانات الوكيل مثل اسمه ورقمه القومي ورقم التوكيل، ثم يقوم الممول بإدخال بياناته الأساسية، وهي اسم الممول وعنوانه وعنوان المراسلة ونوع الجهة -البريد الإلكتروني الخاص به- ورقم الموبايل والفاكس، ثم يختارنوع الهوية إما رقم قومي أو جواز سفر، في حالة اختيار نوع الكيان طبيعي، ثم يضغط على إرسال كود التاكيد فتظهر الرسالة (تم إرسال كود التاكيد إلى البريد الإلكتروني الخاص بكم).وقال "الإدفاوي"، إنه بعد ذلك سترسل مصلحة الضرائب رسالة إلى البريد الإلكتروني الخاص به وسيجد كود تأكيد الإيميل لكتابته في كود تأكيد البريد الإلكتروني، مضيفًا بعد ذلك يقوم بملء بيانات النشاط من رقم الجهة وهو رقم التسجيل الضريبي الموحد والاسم التجاري وعنوان النشاط، وبعد ذلك يضغط على التسجيل، وستظهر له رسالة تم التسجيل بنجاح، وهي تعني إتمام عملية التسجيل كممول ويمكن بعد ذلك مباشرة الدخول باسم المستخدم وكلمة المرور على الحساب الذي تم تسجيله.وأوضح أنه بعد إتمام عملية التسجيل كممول سيجد الرسالة على البريد الإلكتروني الخاص به ويظهر فيها الرقم السري الخاص بالمحاسب، وهو الرقم الذي يستخدمه المحاسب القانوني الخاص به للدخول على بيانات إقرار الدخل الخاص بالممول للموافقة على بياناته، مع الوضع في الاعتبار أن كود المول هو الرقم السري الخاص بالمحاسب القانوني للممول، وفي حالة فقدان الرقم السري الخاص بالمحاسب القانوني يمكن إعادة إرساله من قائمه حسابي.كما قام "أشرف الإدفاوي" بشرح كيفية تقديم إقرار (101) الخاص بالأشخاص الطبيعيين غير المؤيد بمستندات.وأشار الدكتور محسن الجيار، مدير مساعدة المسجلين بالمصلحة، إلى أن مصلحة الضرائب المصرية قد قامت بعقد بروتوكول تعاون مع غرفة شركات السياحة ونقابة المرشدين السياحيين، بشأن ضريبة القيمة المضافة والذي بدأ تطبيقه بالفعل في الأول من أكتوبر 2019، حيث تم الاتفاق على أن تتولى شركات السياحة توريد ضريبة القيمة المضافة المستحقة على قيمة خدمة الإرشاد السياحي، والمكلف بتحصيلها المرشد السياحي من هذه الشركات وتوريدها للمصلحة، موضحًا أن البروتوكول قد ألزم الشركات بعدم التعامل إلا مع المرشدين السياحيين المرخصين والمسجلين بمصلحة الضرائب (الضريبة على القيمة المضافة).وأكد الجيار ضرورة قيام المرشدين السياحيين بتقديم نموذج 10 إقرار ضريبة القيمة المضافة، حيث أن خدمة الإرشاد السياحي تخضع لضريبة الجدول بسعر 10% باعتبارها خدمات مهنية.كما قام الدكتور " الجيار " بشرح كيفية السداد الالكتروني وغلق الفترة الضريبية على منظومة الاقرارات الإلكترونية.