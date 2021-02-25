اليونان تطالب مجددًا تركيا بإعادة مسجد آيا صوفيا لمتحف

طالب وزير الخارجية اليوناني، نيكوس ديندياس، بإعادة مسجد آيا صوفيا في إسطنبول إلى متحف مرة أخرى، وذلك خلال كلمته خلال جلسة مجلس حقوق الإنسان التابع للأمم المتحدة، التي تم عقدها عبر الفيديو كونفرنس، ونقلتها وسائل إعلام تركية، اليوم الخميس.وأضاف ديندياس أنه يتوجب الحصول على موافقة المجتمعات المعنية الثقافية وتقديم معلومات مسبقة للأطراف المعنية، بما يشمل أيضا المؤسسات كالأمم المتحدة واليونيسكو من أجل تغيير وضع الآثار.وتابع: "تحويل آيا صوفيا إلى مسجد إجراء مناف لمفهوم احترام التراث الثقافي، ونحن وسائر المؤسسات والمنظمات الدولية الأخرى نطالب بإعادة آيا صوفيا إلى وضعها السابق".وكان القضاء التركي أصدر، في يوليو الماضي، قرارًا بإلغاء تحويل آيا صوفيا إلى متحف، وتحويله لمسجد.