صحيفة: انخفاض معدل الوفيات في اليابان لأول مرة منذ أكثر من عقد

أفادت صحيفة "جابان تايمز" اليابانية في عددها الصادر اليوم الخميس، بأن معدلات الوفيات في اليابان انخفضت في العام الماضي، لأول مرة منذ أكثر من عقد، في تناقض صارخ مع عدد القتلى الهائل الذي عانت منه العديد من البلدان حول العالم بسبب وباء فيروس كورونا المستجد "كوفيد-19"، وذلك في إشارة إلى أن إجراءات اليابان لمواجهة الوباء كان لها آثار غير مباشرة.وأفادت الصحيفة- نقلا عن بيانات رسمية أصدرتها وزارة الصحة في هذا الأسبوع- أن الوفيات في اليابان انخفضت بأكثر من 9300 حالة في عام 2020، ووصلت حوالي 1.4 مليون، مؤكدة أن الانخفاض مثل سبعة أعشار من 1٪ عن العام السابق- وكان بمثابة تحول مفاجئ لدولة بها أكبر عدد من السكان كبار السن في العالم.وأضافت: "أنه عندما بدأ فيروس كورونا بالانتشار في أوائل العام الماضي، سادت مخاوف بين خبراء اليابان من أن مجموعة كبيرة من كبار السن في البلاد ربما تتعرض للخطر بشكل خاص، لكن أعداد الحالات والوفيات ظلت أقل بكثير مما كانت عليه في الولايات المتحدة وأوروبا الغربية"، موضحة أنه حتى يوم أمس الأول، سجلت اليابان أقل بقليل من 7600 حالة وفاة مرتبطة بالفيروس، وبلغ متوسط ​​سبعة أيام للحالات المصابة الجديدة حوالي 1200، فيما لم تتجاوز أعداد الإصابة اليومية عتبة الـ8 آلاف حالة.وأشارت إلى أن الولايات المتحدة سجلت في المقابل أكثر من 500 ألف حالة وفاة و28 مليون إصابة، وارتفعت الوفيات - بحسب ما ورد - لأسباب أخرى غير مرتبطة بالوباء، وذلك لأن الناس تجنبوا اللجوء إلى المرافق الطبية، وانخفض متوسط ​​العمر المتوقع للأمريكيين بواقع عام كامل في الأشهر الستة الأولى من عام 2020، وهو أكبر انخفاض تسجله الولايات المتحدة منذ الحرب العالمية الثانية.وأوضحت "جابان تايمز" أن بيانات وزارة الصحة أشارت في وقت سابق إلى أن السبب الرئيسي وراء ذلك ربما يعود إلى الانخفاض الحاد في الإصابة بأمراض الجهاز التنفسي، وهو أحد الآثار الجانبية المحتملة لانتشار ثقافة ارتداء الأقنعة والتباعد الاجتماعي في جميع أرجاء البلاد، مضيفة أن الدولة تبنت خطوات أخرى على نطاق واسع لمنع انتقال الفيروس، بما في ذلك وضع مطهر اليدين عند مدخل كل مكان تجاري ومكان عمل تقريبًا، والالتزام الواسع بالتوصيات الحكومية لتجنب "العناصر الثلاثة": الأماكن المغلقة والمزدحمة الأماكن والاتصال الوثيق مع الآخرين.وأبرزت أن هناك عاملا آخر، وإن كان صغيرًا، وهو انخفاض حوادث المرور حيث انخفض عدد الأشخاص الذين استخدموا الطرق، خاصة وأن الحكومة أعلنت مرتين حالة الطوارئ، حيث انخفضت الوفيات الناجمة عن حوادث الطرق بنسبة 12٪ تقريبًا في عام 2020، وبلغت 2839 فقط، مضيفة " بينما كان الانخفاض في الوفيات في اليابان تطورًا مرحبًا به، كانت هناك بعض العلامات المشؤومة، حيث شهدت البلاد عودة ظهور حالات الانتحار، لا سيما بين النساء، فقد زاد عدد الأشخاص الذين انتحروا بنسبة 4٪ في عام 2020 مقارنة بالعام السابق، وكانت الزيادة بين النساء قرابة 15٪.وأرجع الخبراء هذه الظاهرة إلى الضغوط التي عانى منها الأشخاص بسبب تفشي بالوباء، بما في ذلك فقدان الوظائف وزيادة العزلة داخل المنازل، وزيادة الأعباء المنزلية المتزايدة التي تتحملها النساء.