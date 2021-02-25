رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري
الخميس 25 فبراير 2021 الموافق 13 رجب 1442
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري

عالم

صحيفة: انخفاض معدل الوفيات في اليابان لأول مرة منذ أكثر من عقد

الخميس 25/فبراير/2021 - 11:02 ص
اليابان
اليابان
أ ش أ
طباعة
أفادت صحيفة "جابان تايمز" اليابانية في عددها الصادر اليوم الخميس، بأن معدلات الوفيات في اليابان انخفضت في العام الماضي، لأول مرة منذ أكثر من عقد، في تناقض صارخ مع عدد القتلى الهائل الذي عانت منه العديد من البلدان حول العالم بسبب وباء فيروس كورونا المستجد "كوفيد-19"، وذلك في إشارة إلى أن إجراءات اليابان لمواجهة الوباء كان لها آثار غير مباشرة.

وأفادت الصحيفة- نقلا عن بيانات رسمية أصدرتها وزارة الصحة في هذا الأسبوع- أن الوفيات في اليابان انخفضت بأكثر من 9300 حالة في عام 2020، ووصلت حوالي 1.4 مليون، مؤكدة أن الانخفاض مثل سبعة أعشار من 1٪ عن العام السابق- وكان بمثابة تحول مفاجئ لدولة بها أكبر عدد من السكان كبار السن في العالم.

وأضافت: "أنه عندما بدأ فيروس كورونا بالانتشار في أوائل العام الماضي، سادت مخاوف بين خبراء اليابان من أن مجموعة كبيرة من كبار السن في البلاد ربما تتعرض للخطر بشكل خاص، لكن أعداد الحالات والوفيات ظلت أقل بكثير مما كانت عليه في الولايات المتحدة وأوروبا الغربية"، موضحة أنه حتى يوم أمس الأول، سجلت اليابان أقل بقليل من 7600 حالة وفاة مرتبطة بالفيروس، وبلغ متوسط ​​سبعة أيام للحالات المصابة الجديدة حوالي 1200، فيما لم تتجاوز أعداد الإصابة اليومية عتبة الـ8 آلاف حالة.

وأشارت إلى أن الولايات المتحدة سجلت في المقابل أكثر من 500 ألف حالة وفاة و28 مليون إصابة، وارتفعت الوفيات - بحسب ما ورد - لأسباب أخرى غير مرتبطة بالوباء، وذلك لأن الناس تجنبوا اللجوء إلى المرافق الطبية، وانخفض متوسط ​​العمر المتوقع للأمريكيين بواقع عام كامل في الأشهر الستة الأولى من عام 2020، وهو أكبر انخفاض تسجله الولايات المتحدة منذ الحرب العالمية الثانية.

وأوضحت "جابان تايمز" أن بيانات وزارة الصحة أشارت في وقت سابق إلى أن السبب الرئيسي وراء ذلك ربما يعود إلى الانخفاض الحاد في الإصابة بأمراض الجهاز التنفسي، وهو أحد الآثار الجانبية المحتملة لانتشار ثقافة ارتداء الأقنعة والتباعد الاجتماعي في جميع أرجاء البلاد، مضيفة أن الدولة تبنت خطوات أخرى على نطاق واسع لمنع انتقال الفيروس، بما في ذلك وضع مطهر اليدين عند مدخل كل مكان تجاري ومكان عمل تقريبًا، والالتزام الواسع بالتوصيات الحكومية لتجنب "العناصر الثلاثة": الأماكن المغلقة والمزدحمة الأماكن والاتصال الوثيق مع الآخرين.

وأبرزت أن هناك عاملا آخر، وإن كان صغيرًا، وهو انخفاض حوادث المرور حيث انخفض عدد الأشخاص الذين استخدموا الطرق، خاصة وأن الحكومة أعلنت مرتين حالة الطوارئ، حيث انخفضت الوفيات الناجمة عن حوادث الطرق بنسبة 12٪ تقريبًا في عام 2020، وبلغت 2839 فقط، مضيفة " بينما كان الانخفاض في الوفيات في اليابان تطورًا مرحبًا به، كانت هناك بعض العلامات المشؤومة، حيث شهدت البلاد عودة ظهور حالات الانتحار، لا سيما بين النساء، فقد زاد عدد الأشخاص الذين انتحروا بنسبة 4٪ في عام 2020 مقارنة بالعام السابق، وكانت الزيادة بين النساء قرابة 15٪.

وأرجع الخبراء هذه الظاهرة إلى الضغوط التي عانى منها الأشخاص بسبب تفشي بالوباء، بما في ذلك فقدان الوظائف وزيادة العزلة داخل المنازل، وزيادة الأعباء المنزلية المتزايدة التي تتحملها النساء.

موضوعات متعلقة

«وقفوا لالتقاط الصور».. تفاصيل دهس 3 شباب أسفل عجلات قطار بالإسماعيلية

التعليق الأول من محمد رمضان على انفصاله عن زوجته نسرين (خاص)

تفاصيل حالة الطقس اليوم الخميس 25-2-2021

حقيقة معاقبة الزوج بالحبس حال إخفاء «الزيجة الثانية»

الصور

image description

نائب رئيس هيئة الطرق يتفقد أعمال الرصف بميادين أسيوط

image description

ضبط 537 مخالفة تموينية بدمياط

image description

«حماية الشواطئ» تنهى صيانة منطقة اللسان بدمياط

image description

محافظ دمياط تتابع مشروعات التطوير بمدينتي كفر سعد وميت أبو غالب

image description

«قاهر الاكتئاب».. الملح الصخرى أبرز منتجات معرض «ديارنا»

الأكثر قراءة

تشييع جنازة حسين صبور من مسجد الشربتلي بالتجمع الخامس

6 قرارات مهمة لمجلس الوزراء اليوم

منى فاروق وشيما الحاج تعودان للسينما عبر فيلم «آل هارون»

"لينك الاستعلام".. موعد صرف منحة العمالة غير المنتظمة 2021 الدفعة السادسة والأخيرة

إنفوجراف

image description

مبادرة الرئيس لدعم صحة المرأة المصرية «إنفوجراف»

image description

تعرف على مبادرة إنهاء قوائم الانتظار

image description

تكلفة منظومة التأمين الصحى الشامل فى 5 محافظات

image description

ماذا حققت مبادرة الكشف المبكر عن الأنيميا والسمنة والتقزم؟

نجم الساعة

قصة «المنتج» أحمد زكي.. خسر كل أمواله وخاصم محمد خان وفشل في سداد الديون

منوعات

غرامة 540 دولارًا فى حق بروس سبرينغستين لتناوله الكحول فى متنزه أمريكى

"لينك الاستعلام".. موعد صرف منحة العمالة غير المنتظمة 2021 الدفعة السادسة والأخيرة

كيفية الحصول على الحساب المدرسي الموحد للصف الاول الثانوي office 365 الترم الأول

بركان جبل سينابونج الإندونيسى يثور من جديد

أيام زمان

ضربها أبوها بالـ«سوط» وهتفت لسعد زغلول.. مواقف من حياة أمينة رزق

حادث غيّر مجرى حياتي.. تحية كاريوكا تعترف لـ«الكواكب»

«طفش لإصرار أهله على زواجه».. اعترافات الفنان يحيى شاهين

«تشوه وجهه جعلني أتخلى عنه».. حكاية أول حب في حياة سميرة أحمد

مقالات الرأي
ماجد حبته
آخر تماثيل فرانكو
جلال حمام
الإعلام ومساندة الوطن
صفوت البياضي
فلسفة العلم وحقيقة الواقع
أحمد بهاء الدين شعبان
انتخابات جديدة أم مسارات جديدة؟ «١»
المزيد

الثقافة

نبيل عبدالفتاح: «دعاة عصر السادات» يؤصل لجذور ظاهرة الدعاة

ننشر فعاليات لقاء «نجاحات شبابية أفريقية على أرض مصرية»

محمد بدوى: «دعاة عصر السادات» مناسبة لفتح باب مناقشة الإسلام السياسى

دكتورة هدى المراغى ضيفة مكتبة الإسكندرية فى لقاء أونلاين