وفاة أول ممرضة بكورونا داخل مستشفى ناصر العام ببنى سويف

أعلن الدكتور عمرو نادي، مدير مستشفى ناصر العام للعزل بني سويف، اليوم الخميس، عن وفاة ممرضة بقسم الكلى الصناعي بالمستشفى، متأثرة بإصابتها بفيروس كورونا المستجد، بعد حجزها 16 يومًا داخل العناية المركزة لتلقي العلاج.وقال مدير المستشفى، على حسابه بموقع التواصل الاجتماعى "فيسبوك": "للأسف نعلن أول شهيدة من الطاقم الطبي في مستشفى ناصر العام بمعركة كورونا بوفاة (إيمان. أ. ر) الممرضة بقسم الكلى الصناعي بالمستشفى عن عمر يناهز 46 سنة، بعد سنوات قليلة من وفاة زوجها، وتركها 3 أولاد، إنا لله وإنا إليه راجعون، أسأل الله تعالى أن يتغمدها بواسع رحمته ويسكنها فسيح جناته، ويلهمنا ويلهم أهلها الصبر والسلوان".وخصصت مديرية الصحة في بني سويف 7 مستشفيات لفرز وعزل مصابي فيروس كورونا بالمحافظة، وهي مستشفيات: التأمين الصحي والصدر والحميات بمدينة بني سويف وناصر العام بمركز ناصر والواسطى المركزي بمركز الواسطى وسمسطا المركزي بمركز سمسطا والفشن المركزي بمركز الفشن.