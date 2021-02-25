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الخميس 25 فبراير 2021 الموافق 13 رجب 1442
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري

محافظات

وفاة أول ممرضة بكورونا داخل مستشفى ناصر العام ببنى سويف

الخميس 25/فبراير/2021 - 11:30 ص
وفاة أول ممرضة بكورونا
وفاة أول ممرضة بكورونا
بنى سويف - محمد حفيظ
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أعلن الدكتور عمرو نادي، مدير مستشفى ناصر العام للعزل بني سويف، اليوم الخميس، عن وفاة ممرضة بقسم الكلى الصناعي بالمستشفى، متأثرة بإصابتها بفيروس كورونا المستجد، بعد حجزها 16 يومًا داخل العناية المركزة لتلقي العلاج.

وقال مدير المستشفى، على حسابه بموقع التواصل الاجتماعى "فيسبوك": "للأسف نعلن أول شهيدة من الطاقم الطبي في مستشفى ناصر العام بمعركة كورونا بوفاة (إيمان. أ. ر) الممرضة بقسم الكلى الصناعي بالمستشفى عن عمر يناهز 46 سنة، بعد سنوات قليلة من وفاة زوجها، وتركها 3 أولاد، إنا لله وإنا إليه راجعون، أسأل الله تعالى أن يتغمدها بواسع رحمته ويسكنها فسيح جناته، ويلهمنا ويلهم أهلها الصبر والسلوان".

وخصصت مديرية الصحة في بني سويف 7 مستشفيات لفرز وعزل مصابي فيروس كورونا بالمحافظة، وهي مستشفيات: التأمين الصحي والصدر والحميات بمدينة بني سويف وناصر العام بمركز ناصر والواسطى المركزي بمركز الواسطى وسمسطا المركزي بمركز سمسطا والفشن المركزي بمركز الفشن.

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