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الخميس 25 فبراير 2021 الموافق 13 رجب 1442
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري

عالم

وزير الصحة التركي يأسف لما حدث بجنازة عالم دين بارز حضرها أردوغان

الخميس 25/فبراير/2021 - 11:26 ص
فخر الدين كوجا
فخر الدين كوجا
هدير سند
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أبدى وزير الصحة التركي، فخر الدين كوجا، أسفه بخصوص الصور التي تظهر حالة الاكتظاظ التي شهدها يوم تشييع جنازة عالم الحديث محمد أمين ساراتش، ويظهر فيها عدم الالتزام بالتباعد الاجتماعي.

وكان الرئيس التركي، رجب طيب أردوغان، من بين المعزين ومن بين الحضور الكبير في الجنازة.

وقال كوجا معاتبًا إن الجميع يعلمون جيدا كيف تتم الإصابة بفيروس كورونا المستجد وتطورات الفيروس خلال الجائحة، وإن الإصابة بالفيروس تتزايد في الأماكن المزدحمة والمغلقة، وهو ما عملت السلطات إلى يومنا هذا على توضيحه.

وأضاف: لم أتوقع أن يتم تجاهل التباعد الاجتماعي وحدوث مثل هذا المنظر خلال الجنازة، كان يتوجب علي توقع هذا، لذا أتقدم باعتذار شديد للمواطنين على هذا المنظر.

وبينما تحث حكومة العدالة والتنمية المواطنين على الالتزام بقواعد التباعد الاجتماعي لمواجهة تفشي الفيروس، وتفرض إغلاقا إلزاميا على مؤسسات مثل المطاعم والمقاهي، لا تتم مراعاة أي من هذه الأمور في المؤتمرات التي يشارك بها الرئيس رجب أردوغان وقيادات حزب العدالة والتنمية.

وكان أردوغان ألقى كلمة، خلال مؤتمر الحزب بولاية ريزا، والذي لم يراعى فيه قواعد التباعد الاجتماعي، وامتدح اكتظاظ القاعة بالحضور، قائلا: نعقد مؤتمرا خلال جائحة كورونا، وعلى الرغم من هذا فإن القاعة ممتلئة بأكملها.

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