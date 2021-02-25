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الخميس 25 فبراير 2021 الموافق 13 رجب 1442
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري

اقتصاد

صعود جماعي لمؤشرات البورصة في مستهل تعاملات اليوم

الخميس 25/فبراير/2021 - 11:14 ص
البورصة
البورصة
اكرم عمران
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ارتفعت مؤشرات البورصة، بشكل جماعي، في مستهل تعاملات اليوم الخميس، بدعم من عودة شهية المتعاملين بعد انتهاء موجة جني الأرباح التي شهدتها السوق على مدار الجلسات الثلاث الماضية.

وصعد المؤشر الرئيسي للسوق «إيجي إكس 30» بنسبة 0.51% ليصل إلى مستوى 11493 نقطة، وصعد مؤشر «إيجي إكس 50» بنسبة 1.53% ليصل إلى مستوى 2392 نقطة، وقفز مؤشر «إيجي إكس 30 محدد الأوزان» بنسبة 0.63% ليصل إلى مستوى 14127 نقطة، وزاد مؤشر «إيجي إكس 30 للعائد الكلي» بنسبة 0.83%، ليصل إلى مستوى 4452 نقطة.

كما ارتفع مؤشر الشركات المتوسطة والصغيرة «إيجي إكس 70 متساوي الأوزان» بنسبة 1.56%، ليصل إلى مستوى 2399 نقطة، وصعد مؤشر «إيجي إكس 100 متساوي الأوزان»، بنسبة 1.47% ليصل إلى مستوى 3435 نقطة.

في سياق متصل، أعلنت إدارة البورصة المصرية عن إيقاف التداول على 9 أسهم، لمدة 10 دقائق لتجاوزها نسبة الـ5% صعودًا أوهبوطًا خلال جلسة تداول اليوم الخميس، وهى؛ سبيد ميديكال، مجموعة بورتو القابضة- بورتو جروب، العربية لمنتجات الألبان «آراب ديري- باندا»، العبور للاستثمار العقاري، أوراسكوم للتنمية مصر، العامة لاستصلاح الأراضي والتنمية والتعمير، أطلس للاستثمار والصناعات الغذائية، مرسى مرسى علم للتنمية السياحية، القاهرة الوطنية للاستثمار والأوراق المالية.

في السياق ذاته، تباينت تعاملات الداخليين والمساهمين الرئيسيين والمجموعات المرتبطة بهم، خلال جلسة تداول أمس الأربعاء، إذ باع مجلس إدارة شركتي راية القابضة للاستثمارات المالية، الدولية للصناعات الطبية- إيكمى، 50 ألف سهم، 200 ألف سهم، على التوالي، كما باعت مجموعة مرتبطة بشركتي الخدمات الملاحية والبترولية- ماريديف، راية القابضة للاستثمارات المالية، و926.5 ألف سهم، 75 ألف سهم، على التوالي، وباعت إدارة شركة راية القابضة للاستثمارات المالية 50750 سهمًا، وباع مساهم رئيسي بشركة أصول للوساطة في الأوراق المالية 150 ألف سهم، وباع نظام الإثابة والتحفيز للعاملين بشركة السادس من أكتوبر للتنمية والاستثمار- سوديك 5 آلاف سهم.

فيما اشترت مجموعة مرتبطة بالشركة المصرية لتطوير صناعة البناء (ليفت سلاب مصر) 10 آلاف سهم، واشترى مجلس إدارة شركتي جولدن كوست السخنة للاستثمار السياحي، الوادي العالمية للاستثمار والتنمية، 250 ألف سهم، 200 ألف سهم، على التوالي.

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