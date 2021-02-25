الكنيسة الكاثوليكية تحتفل بتذكار القديسان لويجي وكاليستو

تحتفل الكنيسة الكاثوليكية، اليوم الخميس، بعيد القديسان لويجي وكاليستو الشهيدان.وروي الأب وليم عبد المسيح سعيد – الفرنسيسكاني سيرته قائلًا: ولد لويجي فيرسيليا في مدينة بافيا بإيطاليا عام 1873، وحصل على شهادة في الفلسفة وسيم كاهنًا عام 1895م.وتابع «عام 1918 سيم مطرانًا لإرسالية شيوشو عام 1921، التقى المطران فيرسيليا بكاليستو كارافاريو، المولود في تورينو بإيطاليا عام 1903».وواصل «كان فرسيليا وكارافاريو يقومان بزيارة رعوية، وبرفقتهم مجموعة من الفتيات والفتيان حين قامت مجموعة من القراصنة بإيقاف قارب المطران وحاولوا اختطاف الفتيات، فقام المطران فارسيليا والأب كارافاريو بمنعهم بكل قوتهم لكنهم قتلوا في النهاية، وقبل أن يفارقا الحياة، تمكن من أن يعترف أحدهما للآخر، ثمّ لفظ كلاهما أنفاسهما الأخيرة من أجل محبة الشبيبة».وانتهى «أعلنهما البابا بولس السادس شهيدين عام 1976، وأعلنهما البابا يوحنا بولس الثاني طوباويين عام 1983، وأخيرًا قديسَين في 1 أكتوبر عام 2000».