العثور على جثة مسن أسفل عقار سكنى فى الزاوية الحمراء

تباشر نيابة الزاوية الحمراء الجزئية، التحقيقات في العثور على جثة مسن فى العقد السادس من عمره، وكلفت النيابة بسرعة إجراء التحريات حول الواقعة.تلقت غرفة عمليات نجدة القاهرة، بلاغًا من الأهالى بالعثور على متوفى في الزاوية الحمراء، وعلى الفور انتقل رجال الأمن، وبالمعاينة تبين وجود جثة مسن بالعقد السادس من العمر داخل جراج للسيارات أسفل عقار سكنى، وتم استدعاء سيارة إسعاف لنقله إلى المشرحة، وجارٍ اتخاذ الإجراءات اللازمة.