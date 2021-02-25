إسبانيا تأمل في عودة السياح البريطانيين خلال الصيف

أعرب وزير السياحة الإسباني فرناندو فالديز، اليوم الخميس، عن أمله بعودة السياح البريطانيين هذا الصيف، مشيرًا إلى أن بلاده كانت تجمع الأصوات للموافقة على نظام جوازات السفر للمطعمين ضد كورونا.وشدد فالديز - طبقا لتصريحات أوردتها قناة «روسيا اليوم»- على أن إسبانيا لن تمنع السياح من الدخول إذا لم يكن لديهم دليل على أنهم تلقوا اللقاح، لافتًا إلى أنهم سيكونون جزءًا من سلسلة من الإجراءات للسماح للسائحين البريطانيين بالعودة إلى كوستاس.وأضاف أن إسبانيا تدافع عن هذا النهج، وترغب في تنسيق هذه الأعمال مع الحكومة البريطانية، مشيرًا إلى أن «شهادة اللقاح يجب أن تساعدنا على استعادة القدرة على الحركة وسيتعين علينا استكمال أعمالنا بالاختبار والوسائل الأخرى التي طبقناها بالفعل لتجنب انتقال العدوى مثل ارتداء الكمامة أو التباعد الاجتماعي».وكانت الحكومة الإسبانية، أعلنت أمس الأربعاء، أنها ستمدد القيود المفروضة على الوافدين من المملكة المتحدة عن طريق الجو أو البحر حتى 16 مارس المقبل؛ لمنع انتشار الطفرات الجديدة من كورونا، كما فرضت قيودا مماثلة على المسافرين من البرازيل وجنوب إفريقيا.