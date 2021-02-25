أسقف النمسا يترأس قداس «فصح يونان» بكنيسة مارمرقس الرسول

ترأس الأنبا جبرييل أسقف النمسا، صباح اليوم الخميس، صلاة القداس الإلهي لـ«فصح يونان» بكنيسة مارمرقس الرسول بفيينا.وتحتفل الكنيسة القبطية الأرثوذكسية، اليوم؛ بفصح يونان.ويعرف «فطر» صوم يونان، الذي يأتي اليوم الخميس بـ«فصح يونان»، وهو اصطلاح كنسي فريد لا يستخدم إلا بالنسبة لعيد القيامة المجيد الذي يطلق عليه أيضًا «عيد الفصح»، مما يدل على أن الكنيسة تنظر إلى قصة يونان الذي ابتلعه الحوت ثلاثة أيام على أنها رمز لقصة السيد المسيح الذي دفن في القبر ثلاثة أيام وقام في اليوم الرابع.