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الخميس 25 فبراير 2021 الموافق 13 رجب 1442
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري

محافظات

دمياط للأثاث تورد منتجات لقرى «حياة كريمة»

الخميس 25/فبراير/2021 - 10:49 ص
دمياط للأثاث
دمياط للأثاث
حسام فهمي
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عرض عدد من شركات المقاولات المسند إليها تنفيذ مشروع تطوير القرى ضمن مبادرة حياة كريمة، على ورش دمياط للأثاث توريد منتجات للمنازل.

وقال مصدر، إن شركات المقاولات اقترحت على عدد من الورش بالمدينة إمكانية تصنيع منتجات تتناسب مع مشروعات تطوير القرى الجاري العمل عليها حاليًا مثل غرف النوم والكراسي الخشبية، والمطابخ، وأبدت الشركات استعدادها لذلك.

وأضاف أنه حال زيادة الطلب عليها من قبل شركات المقاولات ستتدخل شركة دمياط لتوزيع تلك الفرص التسويقية بالتساوى على ورش المدينة، لتمكينهم من الاستفادة جميعًا، والمنتجات المطلوبة مقيدة بمواصفات منها الجودة العالية والأسعار التنافسية، فضلًا عن الأحجام والمقاسات الخاصة.

وأشار إلى أن ورش المدينة سبق وشاركت فى مشروعات الإسكان الاجتماعي التى تنفذها الدولة فى العديد من المحافظات، عن طريق تصنيع الأبواب والشبابيك، بالإضافة إلى الإكسسورات الأخرى مثل المفصلات ونظم الأمن.

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