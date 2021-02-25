إيبارشية طما تحتفل بمرور 3 سنوات على رحيل الأنبا فام

تحتفل إيبارشية طما للأقباط الأرثوذكس، بمرور ثلاث سنوات على رحيل الأنبا فام، أسقف طما.وولد الأنبا فام في ساحل طهطا في 1 فبراير عام 1945، وهو ينتمي لعائلة «سكلا» بإخميم، محافظة سوهاج.وحصل على بكالوريوس هندسة قسم المناجم "قسم تعدين" من جامعة أسيوط، عام 1967، وعمل مهندسًا بالمناجم في نفس سنة التخرج.والتحق الانبا فام بدير القديس الأنبا بيشوي بوادي النطرون في يونيو عام 1977، وأخذ اسم «فام» في الرهبنة، وهو اسم شهيد مدينة طما (الشهيد أبو فام الجندي الأوسيمي)، وكان مسئولًا عن المضيفة بدير أنبا بيشوي في فترة الرهبنة.وسيم كاهنًا في 18 يوليو عام 1979، وسيم قمصًا في 22 مايو عام 1980، ثم أسقفًا في يونيو من نفس ذات العام.