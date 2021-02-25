أهالي عزبة عرفة ببنى سويف عن إدراجها بـ«حياة كريمة»: شكرا للرئيس

عبَّر أهالي عزبة "عرفة" التابعة لقرية المشارقة بمركز ببا محافظة بني سويف، عن سعادتهم بإدراج قريتهم ضمن المرحلة الثالثة من مبادرة رئيس الجمهورية "حياة كريمة"، والمشروع القومي لتطوير القرى والذي يشمل ألف قرية، من خلال تحسين خدمات البنية الأساسية داخل تلك القرى من توافر خدمات مياه الشرب والصرف والكهرباء والطرق والمواصلات والاتصالات والاهتمام بالنظافة والبيئة."الدستور" تجولت بأرجاء القرية لمعرفة مطالب الأهالي من المبادرة والتي سيتم تنفيذها داخل القرية.وقال جابر عبد الفضيل: "قريتنا دخلت من ضمن قرى مبادرة حياة كريمة والتي أطلقها الرئيس عبد الفتاح السيسى وأن القرية في احتياج لصرف صحى ومراكز شباب وغيرها من الخدمات".وأوضح أحد أهالي القرية أن منزل نجل عمه كان معرضًا للانهيار عليهم وتعرضهم لمياه الأمطار، معبرًا عن سعادته بعد قيام اللجنة بمعاينة المنزل لتطويره ضمن المبادرة، وعن مطالبهم قال إنهم فى احتياج لدخول الصرف الصحى.