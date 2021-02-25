جامعة الإسكندرية تستعد لبدء امتحانات الفصل الدراسى الأول

أكد الدكتور هشام جابر نائب رئيس جامعة الإسكندرية لشئون التعليم والطلاب، على وكلاء الكليات ضرورة التأكيد على تطبيق الإجراءات الاحترازية اعتبارا من السبت القادم موعد بدء امتحانات الفصل الدراسي الأول وبداية الدراسة بالفصل الدراسي الثاني.وأشار إلى التنسيق مع وكلاء الكليات لشئون خدمة المجتمع وتنمية البيئة لمتابعة تطبيق هذه الإجراءات، والتأكد من تسلم الكليات ما تحتاجه من أدوات ومطهرات، بالإضافة إلى توفير المستلزمات الطبية، وغرف للعزل داخل كل كلية، وتكثيف تواجد الأطقم الطبية، مؤكدًا أن هناك استعدادات كاملة بالمستشفيات الجامعية لمجابهة أى حالة تستدعى التدخل.جاء ذلك خلال انعقاد مجلس شئون التعليم والطلاب بجلسته الممتدة لشهر فبراير صباح اليوم استعدادا لبدء الامتحانات الأسبوع المقبل.