غدًا.. إيبارشية أبوتيج تستأنف القداسات وخدمات مدارس الأحد

أعلنت إيبارشية أبوتيج للأقباط الأرثوذكس، عن استئناف خدمات مدارس الأحد بنظام التناوب اعتبارا من الجمعة 26 فبراير الجاري.وقالت الإيبارشية في بيانا لها: بعد الاطمئنان على الأحوال الصحية في المنطقة رأينا أن نقوم بتخفيف الإغلاق التى كانت في الفترة الماضية.وتابعت: سيتم فتح الكنائس للقداسات أيام الأحد والجمعة والأربعاء من كل أسبوع بنسبة 50% بواقع فردين في كل دكة اعتبارًا من غدًا الجمعة.وتحتفل الكنيسة القبطية الأرثوذكسية، اليوم؛ بفصح يونان.ويعرف «فطر» صوم يونان، الذي يأتي اليوم الخميس بـ«فصح يونان»، وهو اصطلاح كنسي فريد لا يستخدم إلا بالنسبة لعيد القيامة المجيد الذي يطلق عليه أيضًا «عيد الفصح»، مما يدل على أن الكنيسة تنظر إلى قصة يونان الذي ابتلعه الحوت ثلاثة أيام على أنها رمز لقصة السيد المسيح الذي دفن في القبر ثلاثة أيام وقام في اليوم الرابع.