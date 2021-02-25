ضبط 13090 شخصًا لعدم ارتداء الكمامة

أسفرت جهود وزارة الداخلية خلال 24 ساعة عن ضبط 13090 شخصًا لعدم ارتدائهم الكمامات الواقية، وتم التصالح وسداد الغرامة المقررة لـ 12993 شخصًا، واتخاذ الإجراءات القانونية والعرض على النيابة العامة حيال 97 شخصًا لم يسددوا الغرامة المقررة.كما تم تحرير 566 مخالفة للمحلات التي لم تلتزم بقرار الغلق، وضبط 161 قضية في مجال منع تداول الشيشة بإجمالي مضبوطات 1061 شيشة، وتم اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة والعرض على النيابة العامة.يأتي ذلك في إطار حرص وزارة الداخلية على سلامة المواطنين، وتنفيذًا للإجراءات الاحترازية التي تتخذها أجهزة الدولة للحد من انتشار فيروس كورونا المستجد للحفاظ على الصحة العامة ومواجهة تداعيات انتشار الفيروس.وفي ضوء صدور قرار مجلس الوزراء بشأن اتخاذ التدابير الاحترازية والوقائية لحماية المواطنين والحد من انتشار فيروس كورونا المستجد، والمتضمن تنظيم مواعيد فتح وغلق المحال العامة، وكذا إلزام جميع سائقي وسائل النقل الجماعي بارتداء الكمامات الواقية.