انخفاض مؤشر الثقة الاقتصادية في تركيا
الخميس 25/فبراير/2021 - 10:55 ص
أمينة ذكىطباعة
انخفض مؤشر الثقة الاقتصادية في تركيا خلال شهر فبراير الجاري إلى 95.8%، وفق بيانات رسمية، وفقا لما أعلنته صحف تركية.
وبينما كان المؤشر 96.2% في يناير، انخفض بنسبة 0.5 في المائة في فبراير إلى 95.8%، حسب معهد الإحصاء التركي.
وجاء الانخفاض في مؤشر الثقة الاقتصادية نتيجة انخفاض مؤشرات الثقة في القطاع الحقيقي (الصناعة التحويلية) وقطاع الخدمات والبناء، فيما يقترب معدل التضخم النقدي في تركيا من 15%.
وانخفض مؤشر الثقة بالقطاع الحقيقي بنسبة 0.3% في فبراير إلى 108.7، وتراجع مؤشر ثقة قطاع الخدمات بنسبة 1.4% إلى 100.4، وتراجع مؤشر ثقة قطاع البناء 1.3% إلى 83.1.
وبينما كان المؤشر 96.2% في يناير، انخفض بنسبة 0.5 في المائة في فبراير إلى 95.8%، حسب معهد الإحصاء التركي.
وجاء الانخفاض في مؤشر الثقة الاقتصادية نتيجة انخفاض مؤشرات الثقة في القطاع الحقيقي (الصناعة التحويلية) وقطاع الخدمات والبناء، فيما يقترب معدل التضخم النقدي في تركيا من 15%.
وانخفض مؤشر الثقة بالقطاع الحقيقي بنسبة 0.3% في فبراير إلى 108.7، وتراجع مؤشر ثقة قطاع الخدمات بنسبة 1.4% إلى 100.4، وتراجع مؤشر ثقة قطاع البناء 1.3% إلى 83.1.