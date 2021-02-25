انخفاض مؤشر الثقة الاقتصادية في تركيا

انخفض مؤشر الثقة الاقتصادية في تركيا خلال شهر فبراير الجاري إلى 95.8%، وفق بيانات رسمية، وفقا لما أعلنته صحف تركية.وبينما كان المؤشر 96.2% في يناير، انخفض بنسبة 0.5 في المائة في فبراير إلى 95.8%، حسب معهد الإحصاء التركي.وجاء الانخفاض في مؤشر الثقة الاقتصادية نتيجة انخفاض مؤشرات الثقة في القطاع الحقيقي (الصناعة التحويلية) وقطاع الخدمات والبناء، فيما يقترب معدل التضخم النقدي في تركيا من 15%.وانخفض مؤشر الثقة بالقطاع الحقيقي بنسبة 0.3% في فبراير إلى 108.7، وتراجع مؤشر ثقة قطاع الخدمات بنسبة 1.4% إلى 100.4، وتراجع مؤشر ثقة قطاع البناء 1.3% إلى 83.1.