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الخميس 25 فبراير 2021 الموافق 13 رجب 1442
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري

محافظات

حملة لإزالة التعديات بنطاق حي جنوب الغردقة (صور)

الخميس 25/فبراير/2021 - 10:32 ص
جريدة الدستور
علي عواد
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قاد اللواء إيهاب مكاوى، رئيس حي جنوب الغردقة، حملة لإزالة التعديات على حرم الطريق العام تنفيذًا لتعليمات اللواء عاطف وجدي رئيس مدينة الغردقة، بعدم السماح بالتعدى على حرم الطريق العام، وكذلك التعدى على خطوط التنظيم، واستهدفت الحملة منطقة عرابية، والانتر، والجبل الشمالي، وإزالة عدد من المخالفة بحرم الطريق العام بإجمالي 228م.

وشكل اللواء عاطف وجدى رئيس المدينة، لجنة تضم كلا من رؤساء الأحياء هدفها إصدار قرارات إزالة فورية للمبانى المخالفة، والتى تعوق الطريق على الفور، مؤكدا أنه تم إصدار قرارات الإزالة بشأن عدد من العقارات المخالفة لتعديها على خط التنظيم وحرم الطريق.

وشدد رئيس المدينة على رؤساء الأحياء الواقع بنطاقهم الطريق العام بضرورة إزالة التعديات فى المهد ومنع المخالفات والتعديات بمختلف أشكالها واتخاذ الإجراءات القانونية حيال المخالفين.

وأكد اللواء عاطف وجدى رئيس مدينة الغردقة، على استكمال أعمال حصر الأراضى الفضاء بالمدينة، وكلف رؤساء الأحياء ومساعديهم والإدارات المعنية ومدير المتابعة الميدانية بحصر الأراضى التى تقع بنطاق المدينة وعمل لافتات مدون عليها أرض ملك الدولة بمناطق الكهف والسلام والمزارع الإنتاجية الفضاء وترقيمها.

وأضاف رئيس المدينة، أن تلك الإجراءات تأتى بهدف وضع تصور لتعظيم الاستفادة منها بما يحق النفع العام وحسن استغلال موارد الدولة، وأن تلك الأراضى سوف يتم طبقآ للوائح المنظمة لهذا الشآن تحقيقآ للشفافية للحصول على أفضل عائد من أصول الدولة.

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