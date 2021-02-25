تركيا تحقق مع 51 طالبًا من جامعة البوسفور

فتحت جامعة البسفور في تركيا تحقيقا تأديبيا ضد 51 طالبا من جامعة البوسفور، وفقا لجريدة زمان التركية.وكان الطلاب سبق اعتقالهم في أول فبراير الحاري بعد اعتصام لهم من أمام مكتب رئيس الجامعة الجديد، وبعد تقديم أقوالهم أمام النائب العام تم إطلاق سراحهم.وتشهد جامعة البوسفور احتجاجات واسعة على مدار أكثر من شهرين على التوالي، بسبب تعيين الرئيس التركي رجب طيب أردوغان، للقيادي في حزب العدالة والتنمية، مليح بولو، رئيسا الجامعة من خارج كادرها.الاحتجاجات قابلها نظام أردوغان بحملة قمع كبيرة، وتم اعتقال عدد من الطلاب بعد أن تعرضوا للعنف.وكانت صحيفة نيويورك تايمز الأمريكية، وصفت ما يحدث داخل البوسفور بحرب يهدف أردوغان من خلالها إلى السيطرة على الجامعة.وكشف استطلاع رأي أجرته شركة متروبول للأبحاث، أن 50.6% من المنتمين لحزب العدالة والتنمية يجدون أن قرار أردوغان بتعيين بولو في رئاسة الجامعة خاطئ.