بعد غرق مركب الإسكندرية.. كيف طورت «حياة كريمة» مراكب الصيد؟

بعد غرق مركب صيد بحيرة مريوط بالإسكندرية، والتي راح ضحيتها ١٥ فردا، ربما يستحضر إلى الأذهان ما قامت به ومازالت تقوم به مبادرة حياة كريمة لآهالي القرى التي تعتمد في نشاطها على الصيد، من توفير، مراكب حديثة على أعلى مستوى، تحقيقا لتوافر عنصري الأمان واليسر في مهنتهم التي تحمل الكثير من الأخطار.ففي قرية سمطا بحري بقنا تم رصد أول 30 أسرة كانوا يشتغلون بمراكب متهالكة تماما، وتم توفير المراكب الجديدة لهم ودون أي مقابل مادي، كما تم عمل لهم ثلاجة لحفظ الأسماك، وذلك لما عونوه المواسم السابقة من عدم حفظ الأسماك بأماكن آمنة، بالإضافة إلى أن تعليم عدد 30 شخصًا على حرفة الصيد من خلال عدد من الدورات التدريبية، وذلك بإجمالي تكلفة 4 ملايين جنيه.كما قامت الدولة ممثلة في وزارة القوى العاملة، بتسليم 6864 وثيقة للتأمين التكافلي ضد الحوادث الشخصية تغطى الوفاة، والعجز الكلى المستديم، والجزئي، لصغار الصيادين، وذلك تنفيذًا للمبادرة، من أجل الاهتمام والمساندة لهؤلاء العمالة غير المنتظمة وصغار الصيادين، لرعايتهم اجتماعيا وصحيًا وتأمينيًا، وهو ما يمثل دعما لقطاع الصيد المصري نظرا لما يتعرض له الصيادين من مخاطر أثناء رحلات الصيد، خاصة فى أوقات النوات، والتي تتسبب فى الكثير من حالات الوفاة وفقدان الأسر لعائلها المباشر.تواصلت "الدستور" مع بعض آهالي القرى التي تعتمد على نشاط الصيد، والتي تلقت الدعم من خلال مبادرة حياة كريمة في مصدر رزقهم الوحيد.عبد الباسط أحمد ٥٧ عاما بمحافظة البحيرة، قال "كنت ما زلت رغم كبر سني أعمل مساعد صياد، ولا أملك حتى ولو مركب صغير"موضحا أنه كان يحلم باليوم الذي يأتي فيه ويصبح يمتلك حتى ولو مركب صيد صغير يكون له الحرية في العمل عليه والبحث عن رزقه بالبحر.يضيف عبد الباسط أنه كانت تحدث كثيرا من المشادات بينه وبين صاحب المركب نظرا لسوء معاملة الأخير له.يتابع عبد الباسط بصوت خالطه فرحة تغيير الحال، قائلا: "أنا دلوقتي بقيت صاحب مركب واتحقق حلمي"، موضحا فرحته بعدما أهدته مبادرة حياةكريمة مركب صيد وصفها بكونها على أعلى مستوى من التطور والحداثة في الإنشاء فأصبح يبحر بها بسهولة وآمان من أجل السعي على رزقه ورزق أولاده الأمر الذي تسبب في فرحته وفرحة أسرته جميعًا.كذلك الوضع مع الحاج ابراهيم فوزي ٦٠عاما بمحافظة البحيرة، الذي وصف أنه كان يملك مركب صيد متهالكة يعمل عليها مضطرا منذ سنوات وكانت تعرضه لكثير من المخاطر والصعاب.ويشير إلى أن هذا الحال كله تغير وتبدل بعد أن أهدته مبادرة حياة كريمة مركب صيد على أعلى مستوى من التجهيزات، عوضته سنوات العمل الصعب الذي عاشها الفترات الماضية.