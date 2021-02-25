ضبط مصنع بسطرمة فاسدة بمنوف (صور)

شنت الوحدة المحلية لمركز ومدينة منوف، برئاسة وحيد صلاح، وبالتنسيق مع الطب البيطري والرقابة التموينية حملة تفتيشية مكبرة بنطاق المركز.وأسفرت الحملة عن ضبط مصنع للبسطرمة بقرية بهواش لحيازته لحوم ومصنعات لحوم غير صالحة للاستهلاك الآدمي، وجزار بقرية دمليج لعرضه وبيعه لحوم غير صالحة للاستهلاك الأدمي والتحفظ على 200 كيلو لحوم منتهية الصلاحية وتم تحرير محاضر أمن دولة طوارئ حيال المخالفين.ومن جانبه أكد محافظ المنوفية على تطبيق القانون على الجميع دون استثناءات، مشددا على رؤساء الوحدات المحلية لمراكز ومدن المحافظة باستمرار بذل المزيد من الجهد والمتابعة المستمرة لتنفيذ القوانين واللوائح المنظمة لردع المخالفين حفاظًا على حقوق المواطنين وتحقيقًا للصالح العام.