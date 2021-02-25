الجيش في أرمينيا يُطالب الحكومة بالاستقالة فورًا

طالب الجيش الأرميني، اليوم الخميس، الحكومة كاملة بالاستقالة فورًا، وذلك بالتزامن مع ما أعلنه رئيس الوزراء، نيكول باشينيان، عن وجود محاولة انقلابية في البلاد.وقال «باشينيان»، وفقًا لموقع «العربية»، إن «هناك محاولة انقلاب عسكري في البلاد، عبر المطالبة بإقالة الحكومة».وكانت تجددت التظاهرات في أرمينيا للمطالبة باستقالة رئيس الوزراء، نيكول باشينيان، على خلفية اتفاق وقف إطلاق النار الذي وقعه مع أذربيجان لإنهاء القتال الأخير بين الجانبين.وذكرت قناة «إيه بي سي» الأمريكية أن قوات الشرطة حاصرت المباني الحكومية قرب ميدان الجمهورية، واصطحبت رئيس الوزراء، بينما أطلق المتظاهرون هتافات متهمة إياه بالخيانة.