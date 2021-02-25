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الخميس 25 فبراير 2021 الموافق 13 رجب 1442
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري

محافظات

جامعة الإسكندرية تنشئ وحدة للتواصل مع المبعوثين من الجامعة في الخارج

الخميس 25/فبراير/2021 - 10:22 ص
جامعة الإسكندرية
جامعة الإسكندرية
هبه عويضه
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أكد الدكتور هشام جابر، نائب رئيس الجامعة لشئون التعليم والطلاب، والقائم بأعمال نائب رئيس الجامعة لشئون الدراسات العليا والبحوث، خلال مجلس الدراسات العليا والبحوث، أن جامعة الإسكندرية ستنشئ "وحدة متابعة المبعوثين" كأحد المكاتب الاستراتيجية في الجامعة والتي تتلخص مهمتها فى متابعة المبعوثين من الجامعة خلال فترة البعثة وربطهم بجامعاتهم وبعد عودتهم، والإسهام في تعظيم استفادة الجامعة منهم ومن خبراتهم، وتفعيل الروابط العلمية والبحثية، بالإضافة إلى زيادة الاتفاقيات وبروتوكولات التعاون مع الجهات الأكاديمية الخارجية والاستفادة من الأفكار والمقترحات الخاصة بالمبعوثين المكتسبة من خلال الاحتكاك بالجامعات العالمية المختلفة.

وأضاف أن الوحدة ستكون معنية بالتواصل الدائم مع مبعوثين الجامعة في الخارج والاستفادة من خبراتهم وأفكارهم المتميزة، بهدف تنمية الجامعة وتحسين التصنيف الدولى للجامعة، مؤكدًا على أن وحدة متابعة المبعوثين سيكون احد مهامها أيضا هو رصد المشكلات والصعوبات التى تواجههم، ومساعدتهم علي حلها.

كما أكد «جابر» إجراء امتحانات الدراسات الدراسات العليا مع اتباع كافة الإجراءات الاحترازية للوقاية من فيروس كورونا، مؤكدا أن الجامعة وفرت كل ماهو مطلوب من المواد المطهرة وكاشفات الحرارة، لافتا أن هناك حجرة للعزل في كل كلية للتعامل مع حالات الإشتباه، فضلا عن ان المستشفي التعليمي الجامعي بكلية الطب مخصصة لاستقبال كافة الحالات.

ووافق المجلس علي بروتوكول التعاون بين جامعة الإسكندرية والهيئة العامة لتعليم الكبار، كما وافق على الإتفاق الغطاري بين الوكالة الفرانكفونية للجامعات وجامعة الإسكندرية.

ووافق المجلس علي بروتوكول التعاون بين كلية الطب جامعة الإسكندرية ومؤسسة بنك الدواء الخيرية، وعلى مذكرة التفاهم بين كلية الساحة والفنادق جامعة الإسكندرية وشركة أيكوم للتنظيم والتسويق ICOM))، ومذكرة التفاهم بين جامعة الإسكندرية وجامعة أميتي الهندية.

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