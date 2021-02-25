اليوم.. مجلس الدولة يتلقى طلبات التعيين في وظيفة مندوب مساعد

يبدأ مجلس الدولة، اليوم الخميس، تلقي طلبات التعيين فى وظيفة مندوب مساعد، من خريجى كليات الحقوق والشريعة والقانون، والشرطة دفعة 2020، وذلك بداية من اليوم الخميس الموافق 25 فبراير وحتي 20 مارس 2021، وفقًا لما أعلنه مجلس الدولة، برئاسة المستشار محمد حسام.وحدد المجلس بعض الشروط التى يجب أن تتوافر فى المتقدمين بالإضافة إلى الشروط العامة المنصوص عليها ومنها:1- ألا يقل تقديره التراكمي عن جيد2- ألا يزيد عمر المتقدم عن 30 سنة في تاريخ آخر موعد للتسجيل الإلكتروني3- توافر الأهلية والصلاحية والكفاءة المتطلبة لشغل تلك الوظيفة القضائية طبقا لما تقدره اللجنة المختصة بمجلس الدولة4- أن يجتاز المقابلة والاختبارات التي يحددها المجلس5- أن تثبت لياقته الطبية وفقا للتحاليل والفحوص من الجهات المختصة التي يحددها مجلس الدولة6- يتم قبول طلبات التعيين عن طريق التسجيل الإلكتروني علي موقع مجلس الدولة خلال الفترة من يوم الخميس الموافق 25 فبراير وحتى 20 مارس 2021.