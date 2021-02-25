وكيل تعليم مطروح يتابع سير العمل بأقسام ديوان المديرية

أجرى عاطف سلامة وكيل وزارة التربية والتعليم بمطروح، اليوم الخميس، جولة ميدانية مفاجئة لمتابعة سير العمل بالإدارات الداخلية والأقسام الادارية بديوان عام المديرية.جاء ذلك للاطمئنان على تنفيذ الإجراءات الخاصة بصرف مستحقات العاملين بتعليم مطروح والمعلمين المتعاقدين بنظام السركي والمرتبات الشهرية المتأخرة الخاصة بميسري وميسرات مدارس التعليم المجتمعي والتي تأتي بالتعاون مع مؤسسة مصر الخير وذلك تنفيذًا لتوجيهات اللواء خالد شعيب محافظ مطروح.وشدد وكيل تعليم مطروح علي ضرورة تحقيق الدقة في العمل مع سرعة الإنجاز لإنهاء الأمور المالية للمعلمين والحصول على حقوقهم في المواعيد المحددة مع ضرورة تحقيق الجودة المهنية في العمل الاداري بديوان تعليم مطروح.