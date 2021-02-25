جنوب إفريقيا تسجل 4 آلاف حالة إعادة إصابة بكورونا

صرح باري شوب، رئيس اللجنة الاستشارية الوزارية لشؤون اللقاحات في جنوب أفريقيا، بأنه تم تسجيل نحو 4 آلاف حالة إعادة إصابة بفيروس كورونا في البلاد.ونقلت وكالة "بلومبرج" للأنباء اليوم الخميس عن المسؤول قوله في ندوة عبر الإنترنت أمس الأربعاء: "ربما يرجع هذا إلى حد كبير إلى سلالة" الفيروس التي تم رصدها لأول مرة في جنوب أفريقيا.وتم التعرف على المتحور في البلاد العام الماضي وأصبح هو السلالة السائدة من كورونا في جنوب أفريقيا.ومع تسجيل أكثر من 1.5 مليون إصابة معروفة بفيروس كورونا ونحو 50 ألف حالة وفاة مرتبطة بالفيروس، فإن جنوب أفريقيا هي أكثر البلدان تضررا في القارة.