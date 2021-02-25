محافظ القليوبية يتفقد أعمال تطوير وتجميل مدينة بنها

تفقد اللواء عبد الحميد الهجان، محافظ القليوبية، أعمال رصف شارع فريد ندا ورصف الجزيرة الوسطى والأرصفة الجانبية ببلاط الإنترلوك واستكمال أعمال الزراعة والتجميل.وقال المحافظ، إنه تم إعداد مخطط لتطوير شارع فريد ندا الذي يعد المدخل الرئيسي للعاصمة، بالتنسيق بين أجهزة المحافظة وجهاز تعمير القاهرة الكبرى، مشيرا إلى أن تكلفة المرحلة الأولى تصل إلى 22 مليون جنيه، حيث شمل التطوير عمل مخطط مروري بإضافة حارة خدمات أمام استاد بنها الرياضي وإلغاء الإشارة المرورية الموجودة عند شارع كلية التجارة، وعمل ملف آمن عند الشهر العقاري بالإضافة إلى عمل لوحات إرشادية مرورية بشكل جمالي.وأضاف أن المخطط التجميلي يشمل تهذيب الجزيرة الوسطى بإضافة مقاعد ثابتة مصنوعة من الرخام وأشجار مزهرة وأحواض زهور مع تخصيص أماكن عبور مشاة، وأماكن لسير ذوي الهمم مع إضافة أعمال جمالية تعبر عن هوية المدينة في ميدان الإستاد علاوة على أعمال التنسيق الحضاري التي تتم وتعمل على الارتقاء بالناحية الجمالية للشارع، لافتا إلى أن أعمال تطوير شارع فريد ندا يؤكد على العمل على مدار 24 ساعة وفي أيام العطلات للانتهاء من أعمال الرصف.