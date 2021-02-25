بركان جبل سينابونج الإندونيسى يثور من جديد

ثار بركان جبل سينابونج في إقليم سومطرة الشمالية بإندونيسيا اليوم الخميس، متسببًا في اندفاع سحابة من الرماد بارتفاع 1500 متر.وفقًا لمركز علم البراكين وتخفيف المخاطر الجيولوجية فقد استمر الثوران لأكثر من ثلاث دقائق، إلا أنه لم ترد أنباء عن سقوط ضحايا.ويثور بركان جبل سينابونج بشكل متقطع منذ سنوات وفي عام 2016، لقي تسعة قرويين حتفهم بعد أن أطلق البركان غازات حارقة وتدفقات بركانية.ونصحت السلطات سكان القرى بالابتعاد عن منطقة البركان لمسافة تتراوح بين ثلاثة إلى خمسة كيلومترات.ولدى إندونيسيا أكبر عدد من البراكين النشطة حول العالم حيث يوجد بها 127 بركانًا، تثور العشرات منها منذ القرن السابع عشر.