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محمد العسيري
الخميس 25 فبراير 2021 الموافق 13 رجب 1442
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري

عالم

1733 إصابة جديدة و48 وفاة بكورونا في بلغاريا

الخميس 25/فبراير/2021 - 10:17 ص
كورونا
كورونا
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سجلت بلغاريا 1733 إصابة جديدة بفيروس كورونا و48 وفاة ناجمة عنه خلال الـ24 ساعة الماضية.

وذكرت وزارة الصحة البلغارية- فى بيان نقلته وكالة أنباء "صوفيا" البلغارية على موقعها الإلكتروني، اليوم الخميس، أن أحدث الإحصائيات هي حصيلة 12 ألفا و66 فحصا، مضيفة أن عدد المتعافين ارتفع في المقابل إلى 202 ألف و5 حالات بعد شفاء 505 من مرضى الفيروس في آخر 24 ساعة.

وأفادت بأن عدد المرضى الذين يحتاجون إلى تلقى العلاج بالمستشفيات وصل 4202 من بينهم 369 بوحدات العناية المركزة، مؤكدة - فيما يتعلق باللقاحات المضادة للجائحة في بلغاريا- أن 168 ألفا و462 شخصًا تلقوا اللقاح.

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