ارتفاع جديد في أسعار العملات الأجنبية مقابل الليرة التركية

شهدت أسعار العملات الأجنبية ارتفاعًا جديدًا في الأسواق التركية، ووصل سعر الدولار إلى 7.19 ليرة.فيما واصل سعر اليورو الارتفاع هو الآخر مسجلًا 8.78 ليرة، ووصل سعر جرام الذهب إلى 415 ليرة.وسجلت البورصة التركية تراجعًا عند إغلاق التعاملات، أمس الأربعاء، بالتزامن مع ارتفاع سعر صرف الدولار الأمريكي أمام الليرة، مسجلًا 7.19 ليرة، وأقفل مؤشر «بيست 100» عند 1.483.02 نقطة في بورصة إسطنبول، بتراجع نسبته 2.30 %.كما هبط المؤشر المصرفي بنسبة 2.52 %، وكذلك مؤشر الشركات بنسبة 2.43 %، ومن بين كل القطاعات الاقتصادية التي سجلت خسائر وتراجعات تضرر قطاع الخدمات بواقع 2.26 %.