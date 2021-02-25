282 إصابة جديدة و4 وفيات بكورونا في أرمينيا

أعلن المركز الوطني لمكافحة الأمراض والوقاية منها في أرمينيا، اليوم الخميس، تسجيل 282 إصابة جديدة بفيروس كورونا خلال الساعات ال24 الماضية، ليبلغ إجمالي الإصابات في البلاد 171 ألفًا و227 إصابة.وأوضح المركز- حسبما أوردت وكالة أنباء "أرمنبرس" الأرمينية، أنه تم تسجيل 4 حالات وفاة؛ لتبلغ حصيلة الوفيات 3 آلاف و179 وفاة بينهم 809 مصابين توفوا بسبب مشاكل صحية سابقة لديهم، مؤكدا أن إجمالي المتعافين من الفيروس بلغ 162 ألفًا و984 متعافيًا.