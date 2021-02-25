مصرع وإصابة 10 من قوات الأمن الأفغانية بانفجار في «هيرات»

لقي أربعة من أفراد الأمن الأفغان مصرعهم وأصيب ستة آخرين جراء انفجار استهدف موقعا أمنيا بإقليم "هيرات" بغرب البلاد.وصرح حاكم الإقليم سيد وحيد قتالي بأن الهجوم تم بسيارة مفخخة ليل الأربعاء، وأعقبه اشتباكات لساعات بين قوات الأمن ومسلحي "طالبان"، وذلك دون إتاحة المزيد من التفاصيل حول الاشتباكات، وذلك حسبما نقلت قناة "طلوع" الأفغانية اليوم الخميس، من جانبها لم تعلق جماعة "طالبان" على أنباء الهجوم.