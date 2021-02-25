ارتفاع إصابات كورونا في هولندا لـ1.08 مليون

بلغ إجمالي عدد الإصابات المؤكدة بفيروس كورونا المستجد في هولندا 1.08 مليون إصابة، اليوم الخميس، بتوقيت أمستردام، حسب بيانات جامعة جونز هوبكنز الأمريكية ووكالة بلومبرج للأنباء.وأظهرت البيانات أن إجمالي عدد الوفيات في هولندا جراء الإصابة بمرض "كوفيد- 19" الذي يسببه الفيروس بلغ 15 ألفا و529 حالة، في حين تعافى من المرض 14 ألفا و219 من المصابين.وأعلنت هولندا عن تسجيل أول حالة إصابة بالفيروس في البلاد قبل نحو 52 أسبوعا.