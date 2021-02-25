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محمد العسيري
الخميس 25 فبراير 2021 الموافق 13 رجب 1442
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري

فن

الليلة.. شيرين يحيى وهايدي موسى تحتفلان بذكرى حسين السيد على مسرح «الحياة»

الخميس 25/فبراير/2021 - 10:18 ص
الفنانة شيرين يحيى
الفنانة شيرين يحيى
الدستور
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تشدو الفنانة شيرين يحيى في الحادية عشرة من مساء اليوم الخميس، بباقة مميزة من الأغنيات إحياءً لذكرى الشاعر الكبير حسين السيد، وذلك على مسرح قناة «الحياة».

ويشارك في السهرة الخاصة بذكراه، النجمة هايدي موسى والمطرب مينا عطا.

وستكون ابنته الدكتورة حامدة في ضيافة الإعلامي مصطفى شردي، والتي ستتحدث عن والدها وكتابه «عاشق الروح» عن أعماله الشعرية.

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