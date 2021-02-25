الليلة.. شيرين يحيى وهايدي موسى تحتفلان بذكرى حسين السيد على مسرح «الحياة»

تشدو الفنانة شيرين يحيى في الحادية عشرة من مساء اليوم الخميس، بباقة مميزة من الأغنيات إحياءً لذكرى الشاعر الكبير حسين السيد، وذلك على مسرح قناة «الحياة».ويشارك في السهرة الخاصة بذكراه، النجمة هايدي موسى والمطرب مينا عطا.وستكون ابنته الدكتورة حامدة في ضيافة الإعلامي مصطفى شردي، والتي ستتحدث عن والدها وكتابه «عاشق الروح» عن أعماله الشعرية.