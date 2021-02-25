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الخميس 25 فبراير 2021 الموافق 13 رجب 1442
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري

محافظات

النيابة تصرح بدفن جثامين 3 شباب دهسهم قطار بالإسماعيلية

الخميس 25/فبراير/2021 - 10:14 ص
جريدة الدستور
مصطفى دياب
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أمرت النيابة العامة بمركز ومدينة الإسماعيلية صباح اليوم الخميس، بدفن جثامين 3 شباب لقوا مصرعهم أسفل عجلات قطار مساء أمس الأربعاء.

واستمع فريق من النيابة العامة لأقوال شهود العيان في الحادث، فيما انتقلت النيابة العامة إلى موقع الحادث لمعاينته مساء أمس الأربعاء.

وأسفر الحادث عن وفاة مازن محمد محجوب 19 سنة، مقيم مدينة المستقبل دائرة مركز أبوصوير، وفؤاد السيد حافظ 21 سنة مقيم المطرية القاهرة، وحسن صابر محمد علي 19 سنة مقيم نفس العنوان.

وبحسب شهود العيان فأن أحد المتوفين كان لدى أحد صالونات الحلاقة وخرج اثنين آخرين إلى رصيف القطار لالتقاط بعض الصور، ولحق بهم الشاب الثالث إلى أن اصطدم بهم قطار قادم من محافظة الشرقية.

ودفع مرفق إسعاف الإسماعيلية برئاسة الدكتور حسن درويش بثلاث سيارات إسعاف إلى مكان الحادث لنقلهم إلى مشرحة مستشفى القصاصين، فيما أشار شهود العيان إلى أن الجثث كانت أشلاء وتم جمعها من مكان الحادث.

وكان قد تلقى اللواء ياسر نشأت مدير أمن الإسماعيلية إخطارا من العقيد وليد المصري مأمور مركز شرطة أبو صوير، يفيد دهس القطار لثلاثة أشخاص بين قربة الواصفية ومدينة المستقبل.

وانتقل ضباط البحث الجنائى بوحدة مباحث أبوصوير برئاسة المقدم أحمد جمال لمكان الحادث لفحص الواقعة، وتبين أن الثلاثة مقيمين بمنطقة المستقبل ولشخصين منهما محل إقامة آخر بالمطرية بالقاهرة.

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