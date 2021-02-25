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الخميس 25 فبراير 2021 الموافق 13 رجب 1442
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري

حوادث

العثور على جثة مُسن في جراج بالزاوية الحمراء

الخميس 25/فبراير/2021 - 10:12 ص
جثة
جثة
هدير مصطفي
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عثرت الأجهزة الأمنية بالقاهرة على جثة مجهولة لمسن داخل جراج في الزاوية الحمراء، وتم نقل الجثة إلى مشرحة زينهم تحت تصرف النيابة العامة، والتي كلفت المباحث بسرعة تحرياتها حول الواقعة وملابساتها، وعرض الجثة على مفتش الصحة لتوقيع الكشف الظاهري.

تلقى مأمور قسم شرطة الزاوية الحمراء، بلاغا بالعثور على جثة لرجل مسن داخل جراج بدائرة قسم الشرطة، وبالانتقال والفحص تبين وجود جثة لمُسن في العقد السابع من العمر، ويرتدي كامل ملابسه، ولم يتم العثور على أي مستندات تكشف عن هويته، وتم نقل الجثة إلى مشرحة زينهم تحت تصرف النيابة العامة التي قررت انتداب مفتش الصحة للكشف الظاهري على الجثة، وكلفت المباحث بسرعة تحرياتها حول الواقعة وظروفها.

وجاء في تقرير مفتش الصحة بأنه لم يتم رصد ثمة إصابات ظاهرية، وأرجع التقرير سبب الوفاة إلى الشيخوخة وأمراض مزمنة.

وفي ذات السياق، قام ضباط المباحث بفحص بلاغات التغيب، وتم التوصل لأهلية المتوفي، وأكدوا بأنه مريض نفسي وترك المنزل وفضل العيش في الشارع، مضيفين أنه كان دائم المبيت في جراجات السيارات وأسفل الكباري وأمام المحلات، وذهبوا إلى مشرحة زينهم، وتم تحرير محضر تعارف تمهيدا لاستلام الجثمان.

وصرحت النيابة العامة بتسليم الجثة إلى أهليته ودفنها.

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