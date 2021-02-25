تنفيذ مترو القاهرة ومدينة 6 أكتوبر.. أبرز أعمال حسين صبور
الخميس 25/فبراير/2021 - 10:10 ص
إيمان ماهرطباعة
توفى رجل الأعمال المهندس حسين صبور، حيث كتب رجل الأعمال المهندس عمر صبور قبل قليل: إنا لله وإنا إليه راجعون. توفي إلى رحمة الله والدي م. حسين فايق صبور، اسألكم الفاتحة".
وترصد"الدستور "أبرز المعلومات عنه.
- حسين فايق صبور ولد في 1936.
- تخرج من كلية الهندسة جامعة القاهرة (مدني) عام 1957.
- حصل بعد تخرجه على دبلوم تخطيط الطرق 1958 ودبلوم التنمية الأساسية 1962.
- ساهم في تكوين المائدة المستديرة لرجال الأعمال الأفارقة ومقرها أبيدجيان (ساحل العاج)، وشغل منصب نائب الرئيس فيها لمدة أربع سنوات.
- ساهم في إنشاء أول شركة مصرية تعمل بنظام الــ BOT في مصر وقام برئاستها لسنوات عديدة.
- كان رئيسا لنادي الصيد عام 1992.
- أسس العديد من شركات التنمية العقارية في مصر كما ساهم في إقامة العديد في المدن الجديدة في مصر، شغل رئيس جمعية رجال الأعمال المصريين.
- ترأس المجلس المصري الأمريكي المشرف على إنفاق المعونة العسكرية الأمريكية لمصر خلال عقدي الثمانينات والتسعينات، والتي كانت تزيد على 1 بليون دولار سنويًا.
- قام بتنفيذ مترو الأنفاق بالقاهرة، مدينة السادات، مدينة 6 أكتوبر.
وترصد"الدستور "أبرز المعلومات عنه.
- حسين فايق صبور ولد في 1936.
- تخرج من كلية الهندسة جامعة القاهرة (مدني) عام 1957.
- حصل بعد تخرجه على دبلوم تخطيط الطرق 1958 ودبلوم التنمية الأساسية 1962.
- ساهم في تكوين المائدة المستديرة لرجال الأعمال الأفارقة ومقرها أبيدجيان (ساحل العاج)، وشغل منصب نائب الرئيس فيها لمدة أربع سنوات.
- ساهم في إنشاء أول شركة مصرية تعمل بنظام الــ BOT في مصر وقام برئاستها لسنوات عديدة.
- كان رئيسا لنادي الصيد عام 1992.
- أسس العديد من شركات التنمية العقارية في مصر كما ساهم في إقامة العديد في المدن الجديدة في مصر، شغل رئيس جمعية رجال الأعمال المصريين.
- ترأس المجلس المصري الأمريكي المشرف على إنفاق المعونة العسكرية الأمريكية لمصر خلال عقدي الثمانينات والتسعينات، والتي كانت تزيد على 1 بليون دولار سنويًا.
- قام بتنفيذ مترو الأنفاق بالقاهرة، مدينة السادات، مدينة 6 أكتوبر.