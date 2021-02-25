تنفيذ مترو القاهرة ومدينة 6 أكتوبر.. أبرز أعمال حسين صبور

توفى رجل الأعمال المهندس حسين صبور، حيث كتب رجل الأعمال المهندس عمر صبور قبل قليل: إنا لله وإنا إليه راجعون. توفي إلى رحمة الله والدي م. حسين فايق صبور، اسألكم الفاتحة".وترصد"الدستور "أبرز المعلومات عنه.- حسين فايق صبور ولد في 1936.- تخرج من كلية الهندسة جامعة القاهرة (مدني) عام 1957.- حصل بعد تخرجه على دبلوم تخطيط الطرق 1958 ودبلوم التنمية الأساسية 1962.- ساهم في تكوين المائدة المستديرة لرجال الأعمال الأفارقة ومقرها أبيدجيان (ساحل العاج)، وشغل منصب نائب الرئيس فيها لمدة أربع سنوات.- ساهم في إنشاء أول شركة مصرية تعمل بنظام الــ BOT في مصر وقام برئاستها لسنوات عديدة.- كان رئيسا لنادي الصيد عام 1992.- أسس العديد من شركات التنمية العقارية في مصر كما ساهم في إقامة العديد في المدن الجديدة في مصر، شغل رئيس جمعية رجال الأعمال المصريين.- ترأس المجلس المصري الأمريكي المشرف على إنفاق المعونة العسكرية الأمريكية لمصر خلال عقدي الثمانينات والتسعينات، والتي كانت تزيد على 1 بليون دولار سنويًا.- قام بتنفيذ مترو الأنفاق بالقاهرة، مدينة السادات، مدينة 6 أكتوبر.