«التعليم» تتيح النماذج الاسترشادية لمواد اللغات



الصف الخامس الابتدائي:

من هنا الصف الخامس الابتدائي:



الصف السادس الابتدائي:



الصف الأول الإعدادي:

من هنا الصف الأول الإعدادي:



الصف الثاني الإعدادي:

من هنا الصف الثاني الإعدادي:



الصف الثالث الإعدادي:

من هنا الصف الثالث الإعدادي:

أعلنت وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني، إمكانية طلاب مدارس اللغات، تحميل النماذج الاسترشادية لمادة الرياضيات والعلوم باللغة الإنجليزية للصفوف من الرابع الابتدائي وحتى الثالث الإعدادي استعدادا للامتحانات، من خلال منصة التعليم المصريويمكن للطلاب تحميل المواد تبعا للصفوف من خلال الروابط:الصف الرابع الابتدائي: