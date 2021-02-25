«التعليم» تتيح النماذج الاسترشادية لمواد اللغات
الخميس 25/فبراير/2021 - 10:37 ص
نورهان عبدالرحمنطباعة
أعلنت وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني، إمكانية طلاب مدارس اللغات، تحميل النماذج الاسترشادية لمادة الرياضيات والعلوم باللغة الإنجليزية للصفوف من الرابع الابتدائي وحتى الثالث الإعدادي استعدادا للامتحانات، من خلال منصة التعليم المصري https:eduhub.moe.gov.eg
ويمكن للطلاب تحميل المواد تبعا للصفوف من خلال الروابط:
الصف الرابع الابتدائي:
من هنا
الصف الخامس الابتدائي:
من هنا
الصف السادس الابتدائي:
الصف الأول الإعدادي:
من هنا
الصف الثاني الإعدادي:
من هنا
الصف الثالث الإعدادي:
من هنا
ويمكن للطلاب تحميل المواد تبعا للصفوف من خلال الروابط:
الصف الرابع الابتدائي:
من هنا
الصف الخامس الابتدائي:
من هنا
الصف السادس الابتدائي:
الصف الأول الإعدادي:
من هنا
الصف الثاني الإعدادي:
من هنا
الصف الثالث الإعدادي:
من هنا