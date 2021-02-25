المالية: تحصيل 12.4 مليار جنيه ضرائب من «قناة السويس»

كشفت تقرير لوزارة المالية عن تحقيق الضرائب المحصلة من هيئة قناة السويس 12.4 مليار جنيه خلال الفترة يوليو-نوفمبر 20202021.كما ارتفعت المتحصلات من ضريبة القيمة المضافة بنحو 9.5 مليار جنيه بنسبة زيادة 7.3% لتسجل 139.4 مليار جنيه، حيث ساهم في ذلك ارتفاع الحصيلة من ضريبة القيمة المضافة على السلع بـ 6.4 مليار جنيه، بنسبة زيادة 10.7% لتحقق 65.8 مليار جنيه، وارتفاع الحصيلة من ضريبة الدمغة عدا دمغة الماهيات بـ 1.1 مليار جنيه بنسبة زيادة 21.3%.وفي سياق متصل ارتفعت حصيلة الضرائب على عوائد أذون وسندات الخزانة بـ 1.7 مليار جنيه بنسبة 8.5% لتحقق 21.6 مليار جنيه.